Тревога за морбили! Пропуски в имунизациите тласкат заразата нагоре
Децата са най-засегнати, рискът от епидемия вече е реален
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Децата са най-засегнати, рискът от епидемия вече е реален
Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
Става нещо, което е малко неочаквано и противно на прогнозите
По данни на МЗ над 3600 са случаите на грип и остри респираторни заболявания за миналата седмица
Страната не спира да чупи черни COVID рекорди
До края на седмицата ще се реши кои мерки да бъдат затегнати, каза столичният кмет
Членове на Националния оперативен щаб (НОЩ) дават извънреден брифинг.
Това каза министър Костадин Ангелов
Той е излекуван, а не починал
Това е засега постоянна тенденция
Това съобщиха от Националния оперативен щаб
Броят на заболелите от коронавирус у нас до тази сутрин остава 81
Вече има заболели в страната
Димитров акцентира на факта, че Столичната община подкрепя усилията им да правят профилактични прегледи
Пазарджик. Четири пъти повече са се увеличили случаите на болни от варицела в Пазарджик, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Само за април з...