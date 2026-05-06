Заразата: Умъртвиха 28 000 овце

Гръцките власти предприеха стъпки за частично възстановяване на търговията от остров Лесбос, като разрешиха износа на зрели сирена въпреки продължаващата криза с огнищата на шап. Решението засяга популярни продукти като фета и ладотири, които вече започнаха да отпътуват от острова под строгия контрол на Интегрираната служба за контрол на храните.

Това облекчаване на мерките идва в изключително труден момент за местното стопанство, тъй като заразата доведе до умъртвяването на над 28 000 овце, кози и говеда в засегнатите райони. За да се гарантира безопасността на потребителите и да се предотврати разпространението на болестта, търговията е позволена единствено за продукти, произведени извън карантинираните зони, и то при спазването на изключително строги протоколи за биологична защита.

Ситуацията е особено напрегната, тъй като регистрираните на 15 март случаи на Лесбос са първата поява на силно заразната болест в Гърция от повече от четвърт век. Властите остават в състояние на висока бдителност, тъй като подобни огнища в момента се наблюдават в съседна Турция и Кипър, което създава реален риск от по-нататъшно разпространение на заразата извън пределите на егейския остров.

