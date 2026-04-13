Нова зараза чука на вратата. СЗО бие тревога

Здравните власти в Европа са в повишена готовност, след като за първи път на континента беше регистриран щам на птичи грип с потенциално сериозно въздействие върху общественото здраве. Става въпрос за подтипа A(H9N2), който според експертите може да представлява риск от нова здравна криза.

Случаят е установен в Италия, където възрастен мъж е бил диагностициран след завръщането си от шестмесечен престой в Сенегал. Пациентът е приет по спешност с висока температура и упорита кашлица, а впоследствие тестовете потвърждават наличието на вируса, предава Daily Mail, цитиран от Лупа.бг.

От Световната здравна организация (СЗО) подчертават, че макар рискът за широката общественост на този етап да е „нисък“, всяка човешка инфекция с нов грипен вирус има потенциал за сериозно разпространение.

Организацията излезе с конкретни препоръки към гражданите:

Да се избягва контакт с живи животни, особено на пазари и ферми

Да се избягват повърхности, замърсени с птичи изпражнения

Да се спазва стриктна хигиена на ръцете

Да се използва защитно оборудване при работа с птици

Специалистите предупреждават, че инфекцията може да протече по различен начин – от леки респираторни симптоми до тежки усложнения.

Сред възможните прояви са: кашлица и висока температура, конюнктивит, стомашно-чревни проблеми, в тежки случаи – енцефалит (възпаление на мозъка) и дори смърт.

Допълнително усложнение при конкретния пациент е било наличието на туберкулоза, което е наложило спешна изолация в специализирано помещение с отрицателно налягане. Любопитен момент е, че заразеният не е съобщил за контакт с птици или болни хора. Въпреки това първоначалните генетични анализи сочат, че инфекцията вероятно е свързана с птичи източник в Сенегал, където вирусът циркулира сред птичи популации.

Здравните власти вече са проследили всички контакти на пациента както в Италия, така и в Сенегал. Част от тях са получили превантивно антивирусно лечение, за да се предотврати евентуално разпространение.

Според СЗО към момента вероятността от предаване от човек на човек остава ниска. Въпреки това организацията продължава активно да наблюдава ситуацията, тъй като подобни вируси могат да мутират и да доведат до по-сериозни последици.

