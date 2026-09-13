Нова зараза чука на вратата. СЗО бие тревога
Първия случай на новия птичи грип в Европа
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Първия случай на новия птичи грип в Европа
Случаят беше идентифициран след рутинно наблюдение на селскостопански животни в Англия
То е в с. Цалапица, област Пловдив
Починалият е бил на над 65 г. и е бил хоспитализиран поне от средата на декември
Това е първият известен такъв случай в страната
Животните ще бъдат омъртвени по хуманен начин
Повече информация от БАБХ
В обекта се отглеждат около 66 000 птици
Причината е опасна болест
Следва умъртвяване на животните
Рекорден брой огнища на вируса H5N1 тази година
Кокошките са унищожени и загробени
Грипът има изградена мрежа в цял свят, изтъкна проф. Радостина Александрова
Ако се развилнее, птичият грип е с много по-голяма смъртност от COVID-19
Говори епидемиологът Ричард Пийбоди
Ето какво предупреждава БАБХ
Френското министерство на земеделието повиши риска
Френското министерство на земеделието обяви, че незабавно е повишило нивото на риска в страната
Около 40 хил. са птиците там, като съмнението за заболяването е породено от повишена смъртност