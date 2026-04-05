Кантарджиев с предупреждение: Рискът от нова епидемия расте!

Случаите на морбили в страната се увеличават и будят тревога, въпреки че засега няма признаци за бързо епидемично разпространение. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в интервю за Нова телевизия, като подчерта, че ситуацията може бързо да се промени при ниско ниво на имунизация. По думите му броят на заболелите се увеличава, а основният риск идва от неваксинираните групи.

„Ако неваксинирано дете е било в контакт с болен и се ваксинира в рамките на три дни, вероятността да се разболее е много малка“, посочи Кантарджиев. Той припомни, че при предишни епидемии в България са били регистрирани десетки хиляди случаи и предупреди, че подобен сценарий не е изключен и сега.

Според него именно липсата на имунизация води до появата на локални огнища, които могат да се разраснат. Експертът настоя всички неваксинирани деца да бъдат обхванати възможно най-бързо, за да се ограничи разпространението.

Макар при част от децата заболяването да протича леко, рискът от тежки усложнения остава сериозен. Сред тях са възпаление на белите дробове и редки, но изключително опасни увреждания на нервната система. Кантарджиев предупреди и за склерозиращ енцефалит - късно усложнение, което може да доведе до тежки неврологични поражения и дори смърт.

Паралелно с това той определи като положителна стъпка предложението за безплатни грипни ваксини за деца от 6 месеца до 7 години и за хронично болни до 17 години. Според него макар ваксината да не гарантира пълна защита, тя значително намалява риска от тежко протичане.

Експертът подчерта, че най-уязвими остават децата с хронични заболявания и тези, които често боледуват от респираторни инфекции. Той препоръча засилване на имунитета чрез повече време на открито и подходящ режим.

Кантарджиев посочи, че назалната грипна ваксина е по-лесна за приложение и създава локален имунитет в носната лигавица, който блокира вируса още при навлизането му. По думите му това може да увеличи обхвата на имунизацията и да намали риска от разпространение на инфекции.

