Заразата: Умъртвиха 28 000 овце
Въпреки огнището на шап разрешиха търговията със сирена
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Въпреки огнището на шап разрешиха търговията със сирена
Спазвайте указанията на контролните органи на граничните контролно-пропускателни пунктове
Апелира към отговорен самоконтрол и съдействие за превенция на опасната болест
Като част от превантивните мерки беше подчертано и значението на навременната дезинсекция на зелените площи в населените места
Огнищата на шап в Кипър и на шарка в Гърция
Проверките по границата ще се извършват на определени площадки за официален ветеринарномедицински контрол
Забрани изцяло вноса на овце, кози и домашни птици
За да може произведеното от български свинеферми месо да заеме по-голям пазарен дял, са нужни и мерки
Първото огнище на болестта шап от близо 40 години
От затварянето на санитарния пункт за автомобили на границата с Турция бюджетът ни губи близо 1 млн лева месечно. В същото време продукцията на българ...
Депутатите от АБВ внасят парламентарно питане до министъра на земеделието и храните защо е прекратен дезинфекционният режим за превоза на живи животн...