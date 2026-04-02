БАБХ предупреждава за риск от пренасяне на шап чрез Великденските пътувания

Очакваните интензивни пътувания в съседни държави по време на предстоящите празници крият риск от разпространение на особено опасни зарази по животните. За това предупреждава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в навечерието на Великден.

Към момента в региона са регистрирани множество активни огнища на шап: в Гърция 19 на о. Лесбос, в Кипър 50 и в Турция 61. Шапът е силно заразно вирусно заболяване, което засяга едри и дребни чифтокопитни животни и свине. Разпространява се бързо и навлизането му в България може да бъде причина за унищожаване на цели стада и за сериозни икономически загуби.

Ето защо БАБХ призовава всички граждани, включително преминаващите транзитно през страната, да не внасят в България неопаковани и термично непреработени храни от животински произход, включително месо, мляко, млечни продукти и месни изделия, дори когато са предназначени за лична консумация. Това създава сериозна опасност за въвеждане и разпространяване на заболяването.

Спазвайте указанията на контролните органи на граничните контролно-пропускателни пунктове. Бъдете отговорни, за да опазим заедно българското животновъдство.

БАБХ продължава да следи епизоотичната обстановка и прилага всички необходими мерки за превенция и контрол както по границите, така и във вътрешността на страната.

Вижте списък с продуктите, разрешени за внос с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България, и изискванията за внос на продукти от животински произход в ЕС.

