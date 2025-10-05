Мангъров пак изненада българите! Някои са бесни

Неочакван обрат в позицията на един от най-коментираните лекари в България. Проф. Атанас Мангъров, дълго време известен с критичното си отношение към ваксините, този път изненада всички – в ефира на Нова телевизия той призова хората да се ваксинират.

„Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата“, заяви специалистът.

Вирусите настъпват, грипът още не е тук

„Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там“, обясни Мангъров.

Той уточни, че застудяването и престоят в затворени помещения създават идеални условия за разпространение на вируси. „Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде“, каза лекарят.

Според него грипният вирус всяка година се проявява по различен начин и не може да бъде предвиден. „Всяка година грипът е такъв, какъвто се случи – не може да се знае предварително“, обясни професорът.

„Добре е човек да се ваксинира“

Мангъров съобщи, че вече е пристигнала първата партида противогрипни ваксини, а основната се очаква скоро. „Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен“, заяви той в ефира на Нова телевизия.

По думите му ваксинацията може да предотврати тежко протичане на заболявания през зимата. „Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1–2 епизода“, обясни той.

Мангъров допълни, че ако хората не желаят да чакат при личните лекари, могат да си закупят ваксината от аптеката, но тя трябва да се постави от медицинско лице. „Ваксините трябва да се съхраняват при определени условия“, подчерта професорът.

COVID-19 като „обикновена вирусна инфекция“

Специалистът заяви, че към COVID-19 трябва да се подхожда като към всички останали респираторни вируси. „Това са коронавируси, каквито е имало винаги. По своето протичане не се отличават от начина, по който протичат всички останали, с тази разлика, че когато на някого му кажа, че има COVID-19, се плаши, отива в болница и след 1–2 дена иска да си ходи“, каза Мангъров.

Изказването му предизвика бурен отзвук, защото идва от човек, който дълго време беше символ на противоположното мнение. Сега обаче лекарят настоява, че разумната превенция и имунизацията срещу грипа могат да спасят здравето на мнозина в предстоящите месеци.

