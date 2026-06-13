Мангъров пак изненада българите! Някои са бесни
Лекарят, известен с критиките си към ваксинационните кампании, призова българите да се имунизират
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Лекарят, известен с критиките си към ваксинационните кампании, призова българите да се имунизират
Менингитът може да бъде много опасен
Продължителността на респираторните вирусни инфекции, към които спада и грипът, е от 7 до 10 дни
На хората не им пука, не ги интересува какво се случва, каза доц. Атанас Мангъров
Няма нищо по-различно от останалите варианти, подчерта специалистът
Обстановката е предепидемична, каза той
От 1 април хората би трябвало да се сдобиват с рецепти за антибиотици само по електронен път
Случва се на деца да откриваме по 2-3 вируса едновременно, посочи Мангъров
На ход са полицията и прокуратурата
Новият вариант на Ковид не протича тежко
Мангъров посъветва гражданите да се ваксинират срещу сезонен грип
Съдът се произнесе в негова полза
"Хората, които са застрашени, трябва да си стоят вкъщи – възрастните и болните".
По думите му всеки, който иска нека да отиде и да се ваксинира, но той трябва да подпише информирано съгласие
Това може да го измисли само човек, който не е стъпвал в класна стая, заяви доцентът
Ваксинацията се натовари с много големи и неадекватни очаквания, смята инфекционистът
Ние не сме наясно каква е тяхната ефективност, заяви инфекционистът
Той обаче крие в тайна новата си изгора
Мангъров подчерта, че децата не са боледували тежко от коронавируса
От коалицията очакват резултатът за левицата да бъде различен от вота на 4 април