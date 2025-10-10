Противогрипните ваксини идват в аптеките, започва имунизацията

Противогрипните ваксини вече пристигат в аптеките в цялата страна, а имунизационната кампания може да започне буквално до дни. Това съобщи пред БНР председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, който увери, че количествата тази година са значително по-големи и доставките вървят по график. Според него именно сега е най-подходящият момент за ваксиниране срещу сезонния грип.

Ваксините пристигат навреме – кампанията започва

„Днес-утре ще има големи количества противогрипни ваксини“, увери Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. „Започнало е изписването от дистрибуторите. Тази година количеството „Инфлувак“ ще е по-голямо, като 90 на сто от тази ваксина идва сега“, обясни той.

„Сега е моментът за ваксиниране. По-скоро очакванията са малко преждевременни“, добави Костов. По думите му, миналата година назалните ваксини за деца са били по-малко и са дошли в края на сезона, докато тази година ще се появят навреме.

Той отбеляза, че ваксините след ноември не се търсят, което преди е водело до голям процент бракуване. Според Костов ваксиналното покритие се е разширило значително благодарение на програмата за възрастни хора над 65 години. Така България постепенно доближава европейските нива на имунизационно покритие сред рисковите групи.

Фармацевтичният сектор и нуждата от по-добър диалог със Здравната каса

Втората част от изказването на Николай Костов засегна нормативните и организационни проблеми в аптечния бранш. Според него представителството на сектора в преговорите със Здравната каса не е достатъчно балансирано. „В преговорната група със Здравната каса браншът трябва да е по-добре представен“, заяви той и подчерта, че заложеният законодателно монопол на Българския фармацевтичен съюз (БФС) да води преговорите има негативен ефект.

„Представителите на БФС по-скоро нямат опит в управлението на аптеки. Българският фармацевтичен съюз е иззел тази функция – да представлява всички, и това поражда недоволство в част от бранша. БФС иска да имплементира своите интереси в договора с НЗОК, но техните интереси не съответстват на целия бранш. Нашите възможности са ограничени“, коментира Костов.

Той добави, че Здравната каса трябва да се фокусира върху основната си роля – контрол върху средствата и тяхното правилно разходване – без да се превръща, по думите му, „в мегаконтролен орган“. „Не да се превръща в мегаконтролен орган, който контролира по всички закони в нашия бранш“, подчерта Костов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com