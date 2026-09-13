Противогрипните ваксини идват в аптеките, започва имунизацията
Тази година доставките на „Инфлувак“ са по-големи, а назалните ваксини за деца ще пристигнат навреме
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Тази година доставките на „Инфлувак“ са по-големи, а назалните ваксини за деца ще пристигнат навреме
Той е избор номер 1
Стана ясно от публикация на Илиана Раева в социалните мрежи
Фенове се разправят с Николай Костов
Промяна в състава на "сините"
Каксво се поиска от него
Лекарите не са наясно какво има и какво няма на пазара, твърдят фармацевти
Повече от 300 лекарства липсват в аптечната мрежа, част от тях са антибиотиците
Списъкът с изнесените лекарства от началото на годината е над 380
340 хиляди противогрипни ваксини са предвидени да бъдат доставени за България тази есен
Треньорът на "Ботев" (Пд) Николай Костов хвърли вината за равенството 2:2 с "Пирин" (Благоевград) върху вратаря на тима Виктор Голас. Бразилецът допус...
Треньорът на "Ботев" Николай Костов има поводи за притеснения след контролата с "Черноморец" (Одеса) днес. Не стига, че "канарите" паднаха 1:3 след к...
Николай Костов ще бъде новият старши треньор на "Ботев" Пловдив, информира официалната страница на "канарчетата". Ръководството на клуба постигна спо...