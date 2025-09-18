Започва имунизацията с новите ваксини срещу COVID-19

Имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон тази година ще започне от 23 септември във всички области на страната, а поставянето на ваксините ще бъде напълно безплатно, съобщават от здравното министерство, след като министър Силви Кирилов одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

И тази година специалистите определят като рискови групиприори:

лица на възраст 60+;

хора с хронични заболявания;

имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца);

бременни жени;

медицински персонал;

потребители и персонал на социални институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

От Министерството припомнят, че при лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните лица могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Припомняме, че за хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.



Информация за пунктовете по населени места ще откриете на сайта „ Плюс мен“.

