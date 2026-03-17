Нов шеф ще ръководи Медицинския надзор

Д-р Атанас Атанасов е назначен за директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С назначението се очаква засилване на контролните функции в системата и по-активна работа по сигнали на граждани.

Атанасов е възпитаник на Медицинския университет във Варна, със специалност „Хирургия“, придобита в София, и докторска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Професионалният му път включва дългогодишен управленски опит в здравната система, както в общински, така и в държавни лечебни заведения.

Сред основните му приоритети са ускоряване на реакциите при подадени сигнали, повишаване на прозрачността в работата на агенцията и затягане на контрола върху медицинските дейности. Особен акцент се поставя и върху донорството и трансплантациите, където новият директор ще работи за дигитализация на регистъра на чакащите пациенти.

Целта е да се подобри координацията между лечебните заведения, ангажирани в процеса, както и да се създаде по-ефективна и проследима система, която да гарантира по-справедлив достъп до трансплантации.

