Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Катя Ивкова обяви дълго чакана административна реформа, която трябва да ускори решенията и да намали бюрокрацията
Здравната каса и министерството се обединиха срещу бруталните разлики в цените
"Явно някой в Министерството на здравеопазването е получил прозрение“, коментира той
Имунизацията ще бъде безплатна и ще обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Министерството оряза 10% от болниците за тях
Въвежда я здравният министър
Д-р Атанас Атанасов поема агенцията със заявка за бързи реакции и реформи
МЗ въвежда електронна система за имунизациите
Доказани специалисти ще дават полезни съвети и информаци
„Медицински надзор“ и ЦСМП в Бургас ще изясняват обстоятелства около трагедията
Решението стъпва на анализ на наличностите
Министерството на здравеопазването представи безплатен инструмент за прозрачност и контрол преди влизането на България в еврозоната
Според протестиращите млади медици обаче мярката е недостатъчна
Центърът вече е с нов адрес
Експерти ще помагат за сдвояването докато отмаряме
Масови промерки в целата страна
Министерството на здравеопазването отправи редица препоръки във връзка със заразата