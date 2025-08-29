Със „Здравна библиотека“ се обогати пациентското досие на притежателите на мобилното приложение еЗдраве.

Новият модул е достъпен и в Националната здравноинформационна система. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.

Модулът е разработен от „Информационно обслужване“ АД и се намира в секция „Здраве“ на електронното досие.

Библиотеката вече включва над 70 публикации по най-важните теми. В нея има теми, свързани с първите грижи за бебето, заболяванията и ваксините, здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност. Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато. Целта е родители и пациенти е да достигат бързо до най-актуалните новини по различни теми.

Създаването на „Здравна библиотека“ е още едно облекчение за потребителите на приложението еЗдраве при търсене на полезна и достоверна информация.

В същата секция се намира и модулът „Дългосрочна грижа“, където всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си.

В секция „Досие" пък са всички данни за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.

За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото „С един клик – ти контролираш системата". До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.

Всеки нов модул към приложението еЗдраве облекчава търсенето на информация и спестява време на потребителите, убедени са експертите.

