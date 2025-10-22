Обрат с Чудесата! Каменните великани задминаха бургаска легенда

Обрат в референдума за Чудесата на България. Каменните великани, които пазят Белоградчик, поведоха в класацията за Атракция на последните 15 години и оставиха Остров „Света Анастасия“ на второ място.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Люта битка за Чудесата на България тече на сайта на "Стандарт" от 10 октомври. Със старта на вота легендарният бургаски остров поведе в надпреварата за Атракция на последните 15 години, но днес бе детрониран от Белоградчишките скали.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Развръзката - в Народния театър

15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции влязоха в състезанието за първото място. Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония за връчване на юбилейните награди „Чудесата на България“, който ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Министри и депутати - гости на събитието

Специални гости на спектакъла - церемония ще бъдат министри, депутати, кметове, целият дипломатически корпус, директори на музеи, библиотеки, читалища, най-големите историци и археолози у нас, ректори на университети, ръководството на БАН, представители на бизнеса, целият културен елит, неправителствени организации.

Специални гости на церемонията ще са младежи от цялата страна, членове на Младежка академия "Чудесата на България".

Организатор е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Медийни партньори на спектакъла на „Стандарт“ и БНТ.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

Люта битка за първото място

14,83% от българите гласуваха за Белоградчишките скали, които станаха Чудо на България през 2012 години. 13,73 на сто от участниците във вота за Чудесата избраха бургаското чудо остров Света Анастасия. За крепостта на гълъба – „Перистира“, гордостта на Пещера, са гласували 12,42%.

Гробницата в Свещари, Цали мали Град край Белчин и легендарните Царевец и Трапезица се гонят на минимално разстояние след челната тройка.

Гласуването ще продължи още седмица. В нея се чакат най-големите обрати. Кметовете в страната бият аларма до съгражданите си за масово участие в гласуването.

Развръзката предстои!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

А какво се случва в битката за Чудо на последните 15 години - вижте втората класация

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com