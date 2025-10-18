Люта битка! Две чудеса в спор за първото място - ГЛАСУВАЙТЕ

Люта битка за Чудо на България през последните 15 години тече на сайта на "Стандарт"

Хераклея Синтика, която и тази година бе под светлината на прожекторите с двете римски статуи и серията открития на проф. Людмил Вагалински и гробът на малката принцеса от Урвич, пряка потомка на цар Иван Александър, влязоха в невиждана надпревара за първото място. Детският царски гроб бе открит от д-р Филип Петрунов от НАИМ-БАН и Виолина Кирякова от НИМ.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

15 от най-големите открития на археолозите през последните 15 години участват в състезанието за първото място. Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония за връчване на юбилейните награди „Чудесата на България“, който ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“.

Храмът на Мелпомена е партньор на събитието. Организатор е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Медийни партньори на спектакъла на „Стандарт“ и БНТ.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Хераклея Синтика изкласи още със старта на гласуването на 10 октомври. Вотът за малката принцеса обаче бързо нарасна и преди ден тя бе лидер в гласуването. Днес античното бижу край Петрич си върна първото място. За града на Херакъл са гласували 34,85% от участниците в анкетата, за откритията от Урвич - 20 на сто. 16,67% искат мощите на Свети Йоан Кръстител да станат чудо № 1, 11,82 на сто гласуват за Провадия Солницата, над 7% избират Перперикон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com