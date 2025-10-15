Люта битка за Чудесата! Остров Света Анастасия поведе - ГЛАСУВАЙТЕ

Люта битка за Чудесата на България тече на сайта на "Стандарт". Остров Света Анастасия поведе в голямата надпревара за Атракция на последните 15 години.

15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции влязоха в състезанието за първото място. Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония за връчване на юбилейните награди „Чудесата на България“, който ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието.

Организатор е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Медийни партньори на спектакъла на „Стандарт“ и БНТ.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

22,81% от българите избраха вече бургаското чудо остров Света Анастасия за най-голямата атракция на България. Второто място си делят Белоградчишките скали и Царевец и Трапезица. За тях са гласували 14,4 на сто от участниците в анкетата. Следват Мадарският конник, крепостта "Перистера" и гробницата в Свещари.

А какво се случва в битката за Чудо на последните 15 години - вижте втората класация

