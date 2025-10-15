Родопска община направи нещо изключително. Влезе в Гинес

В сърцето на Родопите малката община Сатовча постигна нещо изключително – тя официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като мястото с най-много чешми с питейна вода в света.

Тази традиция – да се издигат чешми в памет на близки и за благословия на рода – се предава от векове и днес е превърнала селата около Сатовча в жив музей под открито небе.

Традиция, превърната в рекорд

По пътя към Сатовча всяка крачка отвежда до нова чешма – зидани каменни извори, украсени с плочи, надписи и често с малки беседки за отдих.

„Тази чешма е от дядо ми и баба ми. Намерили са вода и са я изградили. Аз я поддържам и направих беседка, за да може хората да седнат, да си починат, да си пийнат водичка и да опекат нещо на барбекюто“, споделя Асан Хаджиев от село Осина.

Пътят към световното признание

В общината днес има над 1000 чешми, създадени от местните жители с лични средства и труд. Именно това вдъхновява местната власт да подаде кандидатура до „Гинес“.

Подобни традиции съществуват в Турция и Индия, но никъде в света не се среща такава гъстота на чешми на малка територия.

Любопитен момент от процедурата е грешка в превода – комисията първоначално очаквала „фонтани“, а не изворни чешми. След уточнението, че става дума за действащи извори с питейна вода, проверката премина успешно.

„Екипът на Гинес избра няколко номера – 28, 300, 500 – и провери на място дали чешмите съществуват и текат. Казаха, че ако дори една липсва, рекордът няма да бъде признат. Всички бяха наред“, споделят организаторите.

Камък, вода и памет

За жителите на Сатовча всяка чешма е символ на живот и благодарност. Вярва се, че ако дори една птичка отпие вода, желанието на дарителя се сбъдва.

Сред най-известните майстори са покойният Агуш Джалев от село Кочен, изградил над 40 чешми, и Асанзия Инелев от Сатовча – с повече от 60.

„Цяло лято беше пълно по чешмите – идват туристи, снимат се, слушат легендите. Водата е изворна, изследвана и отлична за пиене“, разказват местните.

Духът на предците

Днес Сатовча не просто държи световен рекорд – тя пази духа на своите предци и доказва, че вярата и добротата могат да се превърнат в чудо, издялано в камък.

