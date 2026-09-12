Сатовча между дивите следи и 1300 чешми
Непознатото сърце на Родопите
Следете всички новини, анализи и коментари за Чешми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Непознатото сърце на Родопите
Архитектурният резерват пази една от най-интересните чешми в района
Инициативата е част от дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата „ВОДИМ”, която започна с оборудването на пет училища с умни филтриращ...
1000 чешми прославят красивия град
Жителите на селото казват, че водата е много хубава и с много минерали
Народът е изумен и се чуди какво става
Причината са ремонтни дейности
Селищата се намират на територията на четири общини
В единият град дейностите трябва да приключат до 24 часа, а в другия кризата се задълбочава в
За последно воден режим е имало през месец август
Август и септември са двата най-сухи месеца, с най-малко валежи в годината
Някой високо горе във властта на тази държава е решил, че там не живеят хора, възмущават се в Брестовица
Захранват се от естествените минерални извори в комплекса
Поройните дъждове нанесоха щети на пътища и населени места
Техническа грешка във винарна докарала пенливото червено вино вместо вода
Те се градят със средства на хората, не с европари
Чешмите на хилядите жители работят само няколко часа дневно Десетки жители на гърменското село Рибново излязоха на протест в петък заради редовното б...
Хората носят вода от 5 километра, забравиха за пране и къпане Кметове се притесняват, че може да не получат европари заради малкия брой жители Дойде...
Фотооко пести вода от градските чешми в Кюстендил. В горещите дни местните и гостите на града могат да пият вода от три чешми в централната градска ча...
От чешмите в село Дълги дел потече чиста вода, похвали се кметският наместник Стефан Митев. След 10 месеца на минерална вода от магазина 160-те му жит...