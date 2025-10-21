Спектакълът за Чудесата! Николина Чакърдъкова със специална изненада

Николина Чакърдъкова и невероятният й Наврокопски ансамбъл ще разтърсят сцената на Народния театър в Деня на народните будители. Те са един от пироните на уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата“, който националната кампания „Чудесата на България“ подарява на българите за 1 ноември. Тази година мисията има своеобразен юбилей и традиционните награди за културно наследство ще станат част от вълнуващ концерт.

На 1 ноември едно от най-големите културни Чудеса на България – Народният театър „Иван Вазов“, става храм на културното наследство, в който над 800 души ще изживеят вълнуващо пътешествие във времето от праисторията до днес.

Старт на невероятното събитие ще дадат тъпаните на уникалната група "Вакали". След тях глас в небето ще извиси космическата Валя Балканска. А Звезди от „Ахат“ ще развълнува сърцата на всички с песен за българите, която никога досега не е била изпълнявана на концерт.

Специален акцент в програмата ще са Иван Лечев и Константин Цеков, който ще имат виртуозно изпълнение на цигулка и пиано. Сърцата на публиката ще разтопят младите таланти от център за изкуства "Зорница", които заедно със звездата от "Капките" Димитър Атанасов ще изпълнят една от най-хубавите български песни.

Спектакълът-церемония се организира от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. „Стандарт“ и БНТ на медийни партньори на събитието.

Министри, депутати и дипломати - специални гости на концерта

Гости на концерта - церемония ще бъдат министри, депутати, кметове, целият дипломатически корпус, директори на музеи, библиотеки, читалища, най-големите историци и археолози у нас, ректори на университети, ръководството на БАН, представители на бизнеса, целият културен елит, неправителствени организации.

Специални гости на церемонията ще са младежи от цялата страна, членове на Младежка академия "Чудесата на България".

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

Оскари за Чудесата

По време на спектакъла ще бъдат връчени единствените по рода си у нас награди за културно наследство, които „Чудесата на България“ присъжда вече 15 години.

Чудо на последните 15 години и Атракция на последните 15 години ще бъдат определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгна на 10 октомври 2025 г.

Всеки може да даде гласа си за чудото на България, с което се гордеем най-много. В класацията ще участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

