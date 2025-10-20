Растителното хранене навлиза в детското меню

Всеки четвърти българин поне от време на време заменя храни от животински произход с растителни алтернативи. Това показва национално проучване, инициирано от Данон през 2024 г., според което интересът към растителното хранене расте най-бързо сред младите семейства. Именно този стремеж към по-балансиран и природосъобразен начин на живот стои зад новата инициатива на Alpro, част от портфолиото на Данон, която представя серия продукти, създадени специално за децата.

Новата линия на Alpro - здравословно и забавно

Новата серия напитки и заквасени продукти на растителна основа комбинира хранителни ползи с вкус, удобство и забава. Продуктите са създадени на базата на соя и овес – естествени източници на растителен протеин и фибри – и са обогатени с калций и витамин D, важни за развитието на костите на децата.

Те са подходящи както за лека закуска през деня, така и за пълноценно сутрешно хранене. Линията включва добре познати и любими вкусове като шоколад, ванилия и ягода, което прави продуктите естествена и здравословна алтернатива на традиционните сладки закуски.

„Нашата цел беше да предложим решение, което да е едновременно хранително, вкусно и забавно, така че родителите да са спокойни за качеството и ползите на продукта, а децата да се наслаждават на любимите си вкусове“, заяви Димитър Иванов, главен изпълнителен директор на Данон за България.

Растителните алтернативи набират скорост в България и Европа

По данни на проведеното проучване 28% от анкетираните споделят, че вече заместват поне част от храните от животински произход с растителни. Тази тенденция се наблюдава не само у нас, но и в цяла Европа, където потребителите търсят продукти, които съчетават висока хранителна стойност и устойчивост към околната среда.

„Растителните алтернативи стават все по-важна част от храненето – както за семейства, които следват флекситариански режим, така и за тези с алергии, непоносимости или които са избрали веганския начин на живот. Те не са заместител на традиционните продукти, но допринасят за едно по-разнообразно и балансирано хранене“, подчерта Димитър Иванов.

Игра, вкус и учене – новият подход на Alpro

Освен хранителните ползи, новата серия на Alpro залага и на забавния елемент. Всяка опаковка съдържа QR код, който отвежда децата в мобилна игра със супергероите на Alpro – начин те да научат повече за растителните продукти и да се ангажират по позитивен начин с темата за храненето.

По този начин компанията успява да съчетае здравословното с играта – подход, който насърчава родителите да изградят полезни навици у децата си от ранна възраст. Новата линия на Alpro е пример как хранителната индустрия може да отговори на съвременните нужди на семействата – с внимание към вкуса, качеството и устойчивостта.

