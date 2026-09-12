Растителното хранене навлиза в детското меню
Alpro и Данон представят нова серия продукти за деца, обогатени с калций и витамин D
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Alpro и Данон представят нова серия продукти за деца, обогатени с калций и витамин D
Според проучване на „Данон“ над две трети от населението не получават достатъчно белтъчини, а само 25% знаят колко трябва да приемат дневно
Димитър Иванов е с над 15-годишен опит в сектора
Инициативата е на „Данон България“ по повод 30-годишнината на компанията
Путин национализира гиганти, олигарсите му ги взимат
Указът е публикуван в руския официален онлайн портал за правна информация
София. Американци купуват завода на "Данон Сердика" в София. Комисията за защита на конкуренцията разреши на Schreiber Foods, Inc. да придобие еднолич...
Продуктите с тази марка ще продължат да се произвеждат в София