Протеиновият дефицит изтощава българите

Българите ядат разнообразно, но не и достатъчно пълноценно. Ново национално проучване на „Данон“ показва, че 72% от хората изпитват симптоми, свързани с недостиг на протеин – най-често умора и отпадналост. Изследването е проведено през юли 2025 г. сред хора между 18 и 65 години и разкрива тревожна тенденция в хранителните навици.

Протеинов дефицит и ежедневна умора

Според данните 37,4% от анкетираните споделят, че чувстват постоянна умора – основен симптом на недостига на белтъчини. Въпреки че почти 90% от българите се хранят смесено – с животински и растителни продукти, количествата протеин често не достигат.

Млечните продукти са най-консумираните – 53,8% от участниците посочват, че приемат по 1–2 порции дневно. 43% ядат месо между три и пет пъти седмично, а бобови култури в менюто си включват 56% от хората. 18% избират растителни алтернативи на соева основа, но едва една четвърт от анкетираните знаят какво е препоръчителното дневно количество протеин.

Протеинът – търсен, но често недооценен

Повече от половината (57,8%) българи активно търсят продукти с добавен протеин. В 90% от случаите това е съзнателен избор – основно за поддържане на мускулна маса (45,4%), контрол на теглото (28,4%) или общо здраве (16,2%).

„Проучването е нагледно доказателство, че българският потребител иска да включи протеина в ежедневното си хранене чрез познати и достъпни храни“, коментира Димитър Иванов, изпълнителен директор на „Данон“ за България. „Именно това е и мисията на YoPRO – да предложи богати на протеин продукти без добавена захар, които съчетават удобство и вкус“, каза той.

Информираност и здравословен избор

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) възрастен човек се нуждае от около 0,83 г протеин на килограм тегло дневно. За активно спортуващите нормата нараства до 1,2 г/кг, а за професионални атлети – до 1,6 г/кг.

В отговор на тези нужди, „Данон България“ предлага серията YoPRO – продукти с високо съдържание на протеин, без добавена захар и с ниско съдържание на мазнини. Те са източник на магнезий и фолиева киселина, а етикетите им съдържат пълна хранителна информация. Целта е да се подпомогне информираният избор на потребителите и да се насърчи по-здравословен и активен начин на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com