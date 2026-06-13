Този хляб няма брашно и помага за сваляне на килограми
Червена леща е в основата
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Червена леща е в основата
Тортата съдържа високо количество протеини и няма глутен
Здравният министър зе заема да научи народа да се храни здравословно
Хит са в TikTok
Количеството протеини и въглехидрати, които можете да консумирате за закуска, зависи от много фактори
Според проучване на „Данон“ над две трети от населението не получават достатъчно белтъчини, а само 25% знаят колко трябва да приемат дневно
Приготвя се само за 10 минути, дава енергия за целия ден
Някои хора може да се уплашат
Протеинът не само ви държи сити, но може да ви помогне да ядете по-малко през деня
Успокоява възпалението в гърлото и синусите
Съвети на диетолог
То е отличен източник на висококачествен, лесно усвоим и пълноценен протеин
Липсата на белтъчини е проблем за нашето здраве
Диетата на бодибилдъра включва малко въглехидрати и много протеини, разпределени правилно през деня
"Щастливите момичета са най-красиви", смята Одри Хепбърн Най-красиви са усмихнатите и щастливи жени. Щастието може да бъде открито навсякъде, дори в...