Край на джънкфута! Нова диета за американците

Администрацията на президента Доналд Тръмп се зае с мащабна промяна в хранителните навици на американците. Новите насоки на нацията са ясни: консумация на повече протеини, по-малко захар и строго избягване на силно преработените храни. В основата на стратегията заляга насърчаването на пълномаслени млечни продукти и червено месо, съчетани с обилно количество плодове и зеленчуци.

Здравният министър Робърт Кенеди обяви, че американците трябва драстично да променят начина си на живот, за да се справят с епидемията от хронични заболявания като диабета. „Призивът ми е ясен – яжте истинска храна“, заяви Кенеди. Тази промяна бележи край на познатата до момента хранителна пирамида от 1992 г. Новият модел поставя протеините и зеленчуците на върха, докато пълнозърнестите храни остават в основата, но с подчертано по-ограничена роля.

Реакцията на здравната общност обаче е смесена. Докато ограничаването на преработените храни се приема като положителна стъпка, много критици предупреждават, че акцентът върху червеното месо и наситените мазнини крие рискове за сърцето.

„Има силен акцент върху протеина, но най-важният въпрос е колко протеин и от какъв източник идва. Насоките поставят по-голямо внимание върху храни като червено месо и пълномаслени млечни продукти, но при по-задълбочен прочит изглеждат донякъде противоречиви, тъй като същевременно продължават да поддържат препоръката приемът на наситени мазнини да бъде под 10%“, коментира специалистът по вътрешни болести и лайфстайл медицина д-р Съни Шарма.

Промяната в държавната политика съвпада с нарастващия интерес на обществото към здравето. Данни на Pew Research Center показват, че повече от половината американци вече редовно проверяват дали покупките им са здравословни. За първи път през 2024 и 2025 г. се отчита умерен спад в нивата на затлъстяване, което експертите отдават на новите медикаменти за отслабване и бума на фитнес инфлуенсърите.

Според д-р Съни Шарма обаче трябва да бъдем внимателни с източниците на информация: „В момента живеем в епоха, в която хората масово следват инфлуенсъри, и е положително, че все повече търсят информация как да бъдат по-здрави. Ключовото обаче е да следваме науката. Когато говорим за повишената консумация на захар, проблемът не идва от естествени, непреработени храни като ябълки или банани, а основно от силно преработените продукти. Те съдържат големи количества добавени мазнини, захар и сол – три фактора, които водят до повишен холестерол, кръвна захар и кръвно налягане“.

Специалистите изразяват опасения и относно препоръките за консумация на пълномаслено мляко. „Соевото мляко обикновено съдържа по-високо количество протеин и в някои случаи дори повече от традиционното краве мляко. Имам известни притеснения относно препоръката за пълномаслено мляко. Ако целта е приемът на наситени мазнини да остане под 10%, това става много трудно при настоящите насоки“, обяснява д-р Шарма.

Друг критичен момент в новата диета са зърнените храни. Експертите напомнят, че масовата им консумация в съвременното общество е под формата на силно рафинирани продукти, лишени от фибри и нутриенти. „При консумация на истински пълнозърнест хляб, за разлика от белия, нивата на глюкозата се покачват по-бавно и организмът получава повече витамини и минерали, които се съдържат естествено в зърното“, заключава д-р Съни Шарма.

