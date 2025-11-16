Въглехидрати или протеини за закуска? Мнението на експертите

Балансираната закуска трябва да съдържа както протеини, така и въглехидрати. Те ще осигурят енергия през цялата сутрин. Идеалното количество от двете обаче зависи от индивидуалното здравословно състояние и целите на всеки човек, пише VeryWellHealth.

В статията се посочва, че

сутрин тялото преработва въглехидратите и протеините по различен начин

поради редица фактори, а именно:

Хормонални колебания;

Чувствителност към инсулин, по-специално как клетките реагират на него;

Метаболитни нужди , тоест колко енергия човек изразходва дневно.

В публикацията се отбелязва, че протеинът е основният градивен елемент за мускулите и костите. Той също така поддържа различни метаболитни функции, като например храносмилането.

Въглехидратите, с изключение на фибрите, се усвояват лесно и се разграждат до глюкоза , която е необходима за получаване на енергия и поддържане на различни функции на тялото.

Коя закуска е по-здравословна?

Балансираната диета от протеини и въглехидрати ще ви помогне да получавате енергия през целия ден, да поддържате здравословни нива на кръвната захар и да се чувствате сити за по-дълго време.

Например,

консумацията на въглехидрати за закуска може да осигури бърз енергиен тласък,

ако имате сутрешни дейности. Протеинът осигурява по-дълготрайно енергийно натоварване през целия ден, карайки ви да се чувствате сити по-дълго време.

В същото време

протеинът се усвоява бавно, което насърчава чувството за ситост.

Изследванията показват, че консумацията на протеини за закуска може да повиши нивата на хормона глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1), който помага за намаляване на апетита и приема на храна.

В публикацията се подчертава, че консумацията на големи количества прости или рафинирани въглехидрати може да причини бързо покачване на кръвната захар, последвано от бърз спад или срив. Протеинът обаче поддържа стабилни нива на кръвната захар и предотвратява скокове след хранене.

Колко протеини и въглехидрати можете да ядете за закуска?

Количеството протеин, от което човек се нуждае, зависи от фактори като тегло, възраст, пол, ниво на активност и здравословни цели.

Въпреки това, както отбелязва публикацията, препоръчителният дневен прием (RDI), тоест количеството хранително вещество, необходимо за задоволяване на основните нужди на организма, е 0,8 грама (g) протеин на всеки 1 килограм телесно тегло.

Нуждите от въглехидрати също варират от човек на човек. Ако имате диабет тип 2, може да се наложи да следите приема си на въглехидрати на закуска, за да избегнете сутрешния скок на кръвната захар. Междувременно, спортист, който се готви за състезание, може да се нуждае от повече въглехидрати на закуска.

В публикацията се добавя, че общите препоръки сочат 45-65% от дневния калориен прием да идва от въглехидрати.

Съвети за това какво да ядете за закуска

По-добре е да избирате сложни въглехидрати, като овесени ядки, пълнозърнест хляб и тортили, бобови растения като боб, леща и грах, както и пълнозърнести плодове и зеленчуци.

Здравословните източници на протеин включват яйца, нискомаслено мляко, гръцко кисело мляко, сирене, боб, пилешко месо, пуйка, риба, ядки и семена.

