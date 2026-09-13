Въглехидрати или протеини за закуска? Мнението на експертите
Количеството протеини и въглехидрати, които можете да консумирате за закуска, зависи от много фактори
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Количеството протеини и въглехидрати, които можете да консумирате за закуска, зависи от много фактори
Ограничихме количествата и на козунака, това е много здравословна тенденция
Тези храни са богати на прости въглехидрати и голямо количество нишесте
По това време човек може да има повишен глад и желание да яде нещо „вредно“
Сред тях са всички зърнени храни, картофите, царевицата, захарта и захарните изделия.
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