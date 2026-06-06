Този хляб няма брашно и помага за сваляне на килограми

Червената леща е изключително универсална - от нея стават страхотни ястия и дори тестени изделия.
Bulgaria ON AIR публикува рецепта за хляб с червена леща, извара и свежи билки, който не само е вкусен, но и помага в борбата с килограмите.
Трябват ви:
1-2 чаши червена леща
1 чаша извара
1 чаша вода
1 с. л. бакпулвер
1-2 с. л. пресни билки
сол на вкус
Как се приготвя:
Накиснете лещата във вода за няколко часа или за една нощ, докато омекне. Отцедете и изплакнете.
Сложете лещата в блендер заедно с изварата, водата, бакпулвера, билките и солта. Пасирайте до получаване на гладка и гъста смес.
Загрейте фурната на 180 градуса и подгответе форма за хляб, като я намазните или покриете с хартия за печене.
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