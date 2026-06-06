ДА! На българската храна

Този хляб няма брашно и помага за сваляне на килограми

Червена леща е в основата

Този хляб няма брашно и помага за сваляне на килограми
06 юни 26 | 10:28
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Боряна Колчагова

Червената леща е изключително универсална - от нея стават страхотни ястия и дори тестени изделия.

Bulgaria ON AIR публикува рецепта за хляб с червена леща, извара и свежи билки, който не само е вкусен, но и помага в борбата с килограмите.

Трябват ви:

  • 1-2 чаши червена леща

  • 1 чаша извара

  • 1 чаша вода

  • 1 с. л. бакпулвер

  • 1-2 с. л. пресни билки

  • сол на вкус

Как се приготвя:

Накиснете лещата във вода за няколко часа или за една нощ, докато омекне. Отцедете и изплакнете.

Сложете лещата в блендер заедно с изварата, водата, бакпулвера, билките и солта. Пасирайте до получаване на гладка и гъста смес.

Загрейте фурната на 180 градуса и подгответе форма за хляб, като я намазните или покриете с хартия за печене.

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Автор Боряна Колчагова

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