Смут в магазините: Над 1000 фалшиви опаковки

Разкриха за огромен проблем в родните магазини.

Над 1000 опаковки фалшиво краве масло, съдържащо предимно свинска мас, палмова, кокосова, соева и слънчогледова мазнина, са достигнали до потребителите у нас през последната над една година. Участниците на пазара от години нямат никакъв респект и никакъв страх от контрола и затова подобни нарушения се случват отново и отново. Това коментира Богомил Николов от асоциация „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS.

„Още през 2016 година Комисията за защита на конкуренцията постанови едно подобно решение, тогава това беше резултат от наше изследване. Тогава не млечните мазнини бяха скромните около 60%, сега вече упорито преследват 100”, обясни Богомил Николов.

Той посъветва потребителите да бъдат бдителни пред щандовете в магазините. „Гледайте цените. Когато има рискови цени, тоест необяснимо евтини, значи много е възможно това да се дължи на базата на заместители вътре в състава”, заяви експертът.

По думите му клиентите могат да направят своя информиран избор в супермаркета, но проблемът се задълбочава извън него. „Лошото е, че ние имаме някакъв механизъм за защита, но той свършва в супермаркета. Оттам нататък по веригата ние сме напълно беззащитни. Ако отидете утре в едно заведение и си поръчате гъби с масло, вие няма как да разберете дали това е масло или не е палмова мазнина”, даде за пример председателят на асоциацията. Той добави, че същият риск съществува, ако имитиращият продукт попадне в училищни столове, детски градини или болници.

Според Николов Министерството на земеделието всяка година излиза с официални данни, че у нас се произвеждат малко под 12 хиляди тона имитиращи продукти, но никой не задава въпроса къде отиват те.

Консумацията на подобни продукти крие и реални рискове за организма. „На практика означава повишен риск от сърдечносъдови заболявания, защото не самата палмова мазнина, а хидрогенираната палмова мазнина, тоест тази, която е изкуствено втвърдена чрез преработка, която всъщност се използва в този продукт, е проблемът”, категоричен е Богомил Николов. Той допълни, че ако в състава присъства недеклариран алерген, това може да застраши допълнително здравето на хората.

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