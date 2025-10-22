Избягали депутати направиха нова партия

Нова партия с името "ИМА СМИСЪЛ" е регистрирана преди няколко дни. Това става ясно от справка на "Фокус".

Тя е създадена от бивши депутати от "Има такъв народ" (ИТН) и "Величие".



Начело на партията застава бившият народен представител от "Има такъв народ" Росен Кирилов Димов, който беше депутат в в 46-ото Народно събрание. Тогава ИТН станаха първи, но не успяха да съставят правителство.



Друго познато лице, което в партията е бивша депутатка "Величие" и ИТН Виктория Василева. Тя е бивш депутат в няколко парламента.



Основните цели пред ПП "ИМА СМИСЪЛ!", които се посочват в устава на партията са:



-Демократично представителство на основата на многопартийна система, установена чрез провеждане на честни и прозрачни избори от професионална изборна администрация, както и ясни и открити профили на партийните субекти;



-Преодоляване на изборната апатия и практическия отказ на гражданите от участие в изборния процес, чрез честен и откровен диалог с избирателите и поемане на ангажимент за реална политика с реално постигнати резултати и срокове;



-Утвърждаване на върховенството на правото в три главни насоки:



ефективно противодействие на корупцията, приемане и прилагане на качествено законодателство и справедлив и бърз съдебен процес; Осигуряване и защита на независимостта на страната в динамичната и сложна среда на сигурност чрез адекватно управление на рисковете, свързани с отбраната и предотвратяване на заплахите свързани с военните конфликти и миграцията

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com