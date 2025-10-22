Борисов: Благодаря на Делян! Отговорността е на ГЕРБ

Лидирах процеса. Осигурих мнозинство. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента след срещата му с Делян Пеевски и ръководствата на ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От ДПС-Ново начало дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега, обясни Борисов.

"Пише какво сме направили. Няколко дни ги гледам всички как се гърчат и говорят глупости - затова го поканих Делян и го питах при какви условия това правителство може да съществува....", продължи Борисов. Малко по-рано днес ГЕРБ и ДПС-Ново начало излязоха със съвместно изявление. В него се казва, че ДСП-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Двете партии се разбраха за пълен мандат на управление.

ДПС-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа, се казва още в съвместното изявление на ДПС-Ново начало и ГЕРБ.

Със 100 души това правителство няма как да съществува, ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН, заяви Борисов.

Благодаря му на Делян. Не искаме да напрягаме партиите и обществото с нашето присъствие. Сега, след като съм осигурил мнозинство на правителството и на премиера Желязков, аз съм го осигурил, да се разберат за бюджета четирите партии, каза още Бойко Борисов.

Попитан дали ДПС-Ново начало също поема отговорността за управлението, Борисов отговори: Не, отговорността е на ГЕРБ и другите две партии.

"Когато се преформатира кабинетът, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание за преформатиране и затова го отложихме за друг път", коментира той.

"Когато само една партия отговаря само за едни министерства, тогава е на концесия. Ще разговаряме с колегите да имаме представители в министерствата, за да наблюдаваме какво се случва", заяви още Борисов.

"За нас ротацията е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с нас и трите партии да се ротираме на една година. Ще предложим Рая Назарян за председател", разкри лидерът на ГЕРБ.

"Радев не е президент, а е партиен лидер. Да каже откъде ще намерим и днес 1 млн. лв. за "Боташ". Радев ме имитира с шкодата. Знаете ли кога го минах това с шкодите? Още Цънцарова се занимаваше с мен", припомни Борисов.

Само вие се интересувате от "Боташ", само вие. Вашите колежки от „Дневник“ и Евроком не се интересуват от парите за младите лекари, за младите учители, които потъват в договора с „Боташ“, защото го е подписал Радев, възмути се Борисов.

