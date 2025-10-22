Политика

Пеевски и Борисов с извънредно решение за кабинета

Двете парламентарни групи с общо изявление - пълен мандат за управление

22 окт 25 | 8:51
Мира Иванова

ДСП-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС. Лидерите Делян Пеевски и Бойко Борисов и ръководствата на двете партии се срещнаха тази сутрин и взеха решение за пълен мандат на управлението.

„ГЕРБ-СДС и ДПС-НОВО НАЧАЛО: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

ДПС-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.  Двете парламентарни групи се обединиха около решението  да не се променя настоящата форма на подкрепа.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии”, пише в поста, публикуван във Facebook профила на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

Автор Мира Иванова
1 Коментара
анонимен
преди 0 секунди

не искат нови избори защото радев ще ги помете ще подкрепят не искат нищо смях в залата като не искат нищо как ще работят без пари за ХОРАТА никои не им вярва и една дума искам нови избори

