Зеленски със сензационни думи за войната. В Кремъл бесни

Войната наближава своя възможен край, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинските медии.

"Не съумяваме да спрем тази война толкова бързо. Приближаваме се към възможен край на войната. Казвам ви го със сигурност. Това не означава, че тя със сигурност ще приключи", каза Зеленски.

Също така, според медиите, президентът определи въпроса за териториите като неясен.

"Руснаците, според Зеленски, вероятно имат предвид, че няма да напредват по-нататък, докато американците тълкуват това като възможно връщане на териториите на Украйна", цитира думите на Зеленски изданието "Суспильне".

Киев отказва да изтегли войските си от Донбас, както изисква Русия. Западните медии също пишат, че Русия обмисля в замяна на Донбас да предаде на Киев отделни участъци в Херсонска и Запорожка области.

След срещата със Зеленски в петък Доналд Тръмп публично призова за прекратяване на огъня по фронтовата линия, а украинският президент подкрепи тази позиция.

Междувременно, на фона на разминаването в потока от информация относно преговорите Тръмп-Зеленски, Москва обвини Украйна, че разкрива информация за преговорите с Тръмп на европейците.

"САЩ насърчават мирния път в Украйна. Защо тогава украинската делегация разкрива поверителните преговори на Белия дом на своите приятели в ЕС/Великобритания и на пресата?", написа Дмитриев в Х.

