САЩ с нова позиция за замразените руски активи

Доскоро Съединените щати многократно призоваваха Европейския съюз да използва замразените валутни резерви на Русия, за да помогне на Киев. Тази позиция се е променила драстично след появата във Вашингтон на идеята за печалба от тези средства по време на следвоенното възстановяване на Украйна, съобщава Bloomberg.

Администрацията на Доналд Тръмп сега се противопоставя на използването на тези активи за заем за репарации. По време на дискусии с няколко страни от ЕС, представители на САЩ настояваха да блокират плана на Европейската комисия да използва руските резерви за осигуряване на заем за репарации за Украйна, съобщават няколко европейски дипломати, запознати със ситуацията.

Според американски служители тези активи са необходими за осигуряване на мирно споразумение между враждуващите страни и не трябва да се използват за продължаване на войната. Планът на САЩ, който специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф изготви в консултация с пратеника на Путин Кирил Дмитриев, предвиждаше използването на 100 милиарда евро от замразените резерви на ЕС за следвоенното възстановяване на Украйна под контрола на САЩ. Вашингтон щеше да получава 50% от печалбата от подобни операции.

Въпреки че първоначалният план от 28 точки беше съкратен и изменен, въпросът с активите остава една от основните препъни камъни, наред със статута на украинските територии и предоставянето на надеждни гаранции за сигурност на Киев, съобщиха няколко източника.

Вашингтон вече е обмислял връщането на замразените активи на Русия това лято след подписването на споразумението за Украйна и края на войната, съобщи наскоро Politico, позовавайки се на два информирани източника. Според тях американски служители след това са информирали пратеника на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан за това по време на посещението му във Вашингтон.

Както е известно, идеята за репарационен заем за Киев, базиран на останалите руски активи, замразени на Запад след руската инвазия в Украйна през 2022 г., беше предложена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Планът за отпускане на "репарационен заем" на Украйна от 140 милиарда евро от замразени руски резерви обаче беше спрян поради позицията на Белгия. Техническа среща между представители на Европейската комисия и Белгия не успя да доведе до пробив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com