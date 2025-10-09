Борисов гневен! Мощен удар по Терзиев

„Ако има мафия при отпадъците, Терзиев две години е плащал на мафията. Ако той беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен. Когато две години си е плащал, сега мафията му е виновна“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

„Имаше мафия, когато ми направиха кризата с боклука на мен, когато затвориха Суходол и се наложи да купувам балиращи машини и разкарвах балите из цяла България. Изведнъж идват героите от мафията, децата на ДС да говорят кои са мафия и мутри“, каза той.

По думите му този, който плаща на мафията 2 години, той е мафиот.

„Когато мутрите от ПП-ДБ управляваха, мафията. От вчера по 10 пъти повтарят това, а те направиха разбойническата приватизация. Те презастроиха Черноморието“, възмути се Борисов.

„Тези, които казват, че има мафия, да отговорят, ако две години са плащали на мафията, защо са плащали. Това ми е безинтересно да го говоря“, каза той и припомни, че Георги Георгиев е изпратил дори затворници да чистят.

„Мирчев и Божанов да спрат да обясняват от сутрин до вечер кой какъв е. Аз не съм ходил като Божанов да изнудвам министри вечер. Те ми се катерят вече по гърба“, каза още Борисов.

Той заяви, че не знае защо зам.-кметът Бобчева е викната на разпит. „Давам на Терзиев решение, за да си свърши работата. Затова си стиснаха ръцете с Жоро Георгиев“, завърши лидерът на ГЕРБ.

