Борисов с ключова новина за Лукойл. Проговори и за Цветан Василев

"Не знам какво "Лукойл" са поискали. Заедно с правителството работят така, че и хората в рафинерията и самата рафинерия да работят добре. Казал съм на г-жа Петкова да говори и с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл". Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решение. Не знам какво ще му донесе това, но негова работа". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Радев можеше още миналата седмица да го върне. Днес ще има дебати, най-рано утре ще излезе указ. Това означава, че следват събота и неделя, а в понеделник в Щатите не работят до вечерта. Забави ни с една седмица, но мога да гарантирам на българите, че ще получим дерогация", разкри лидерът на ГЕРБ.

"Днес, когато се преодолее ветото, другият понеделник или вторник ще имаме решение за България. Ще се проговорят много неща, защото съм убеден, че ще получим дерогация и ще имаме време. В писмото, което имаме, казват, че съгласно нашето законодателство и че са почти сигурни, че ще има вето, ще се забавим с една седмица", сподели той.

"За радост, Радев може само да намира кусури, но не може да ни остави без гориво", каза бившият премиер.

"Ще държа във всички случаи да се направи дилиджънс и да се знае. "Лукойл" се продава от 1 година, има 15 оферти за цената, която варира между 2 и 2,5 млрд. евро. Тези пари трябва да се платят и да се сложат в замразена сделка и един ден, когато отношенията между САЩ и Русия се подобрят, да бъдат убедени, че никой не им е национализирал, заграбил или откраднал рафинерията", обясни Борисов.

По думите му, трябва да има един плавен преход в една такава голяма собственост, каквато е в Бургас.

"Не идва от нас желанието да се прави каквото и да е било по "Лукойл". САЩ сложиха в санкционния режим "Лукойл" и "Роснефт". Ние действаме по принуда. Дори да възникнат подобни дела, има направени оценки", каза още той.

"Не съм говорил със сина на Доналд Тръмп за "Лукойл". Тогава тази тема не стоеше на дневен ред. Но с Кирил Петков и Асен Василев сме разговаряли. Те дори отидоха в САЩ и дойдоха с клиенти. И Пеевски тогава беше в кабинета. Но тогава аз не се съгласих на тази работа. Нито Пеевски, нито Петков, нито Борисов може да си позволи да купи такава рафинерия. Спрете да се подвеждате по тези приказки, това е геостратегически обект", коментира Борисов.

"Говорих с Дейвид Камерън за санкциите по "Магнитски". Разговарял съм близо 40 минути по тази тема с бившия посланик. За всички българи, включително и за Румен Овчаров", разкри бившият премиер и добави, че ако е бил премиер или министър, тогава би водил такива преговори официално.

И се обърна към репортерката на "Евроком". "Аз имам такива приятели, каквито вие нямате. Цецо Василев е идвал в нас, укривах го като ятак, влезе през гаража и се скри, защото твърдеше, че Пеевски го гони", сподели лидерът на ГЕРБ, а репортерката отговори, че не била виждала Цветан Василев.

"Хубаво е, че Костадин Костадинов ще пътува в Москва. Да предаде поздрави там. Ние нямаме забележки към "Лукойл". Те спазват всичко, дори се обръщат за помощ", заключи той.

