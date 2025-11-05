Борисов: Пеевски е несправедливо вкаран в "Магнитски"

"Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г. Когато бяхме в сглобката с Асен Василев, разходите се вдигаха - за пенсии и всички останало. Инерцията, която води от тези четири години, е такава". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

И добави, че не са възможни корекции в параметрите на бюджета.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че от ПП-ДБ са недоволствали, че няма пари за млади лекари. "Сега, когато видяха, че намерихпари, питат защо не се реже" недоумява бившият премиер.

"Не знам дали Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял за падане на санкциите срещу Делян Пеевски. С Дейвид Камерън, външния министър, когато беше тук, лично съм преговарял да паднат санкциите по "Магнитски". Затова те са по публикации, медийни, което са изпратени там. Говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали по санкциите "Магнитски". Смятам, че Делян Пеевски е попаднал несправедливо там. Убеден съм, че Пеевски не е продавал паспорти", заяви Борисов.

"Когато налагаха санкциите, аз бях в посолството с посланичката и с Джим О'Брайън. Знам всичко за това как се наложиха. В документите и в отговорите е описано всичко - кой е подал документите. Не трябва аз да го обяснявам. По тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Христо Иванов и Асен Василев - как да се махнат санкциите на Делян Пеевски. Съдействаха многократно тогава".

"Получих индикации от Румен Радев, че олигархията събира пари за негов проект. Кои са тези хора, които си позволяват пари за Радев", попита лидерът на ГЕРБ.

"Има много логика да се одържави "Лукойл", сподели той.

Борисов пусна и запис от последното изказване на Румен Радев, в което признава, че хора събират пари за неговия проект.

"10 години правех каквото трябва. Сега правя това, което коалицията иска", добави Борисов и призова журналистите да питат Радев кой мами олигарсите от негово име.

По думите му след първата година на управление може и да има корекции в кабинета на Росен Желязков.

"Радев знае хората, които вече са събрали парите. Някъде този кеш стои", заключи бившият премиер.

