Борисов разкри бъдещето на ГЕРБ. Животинският му страх

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов възобнови уикенд обиколките из младежките академии на партията две седмици след изборите в Пазарджик.

В Разград той обяви бъдещето на ГЕРБ като заяви, че „за да сме нужни на обществото“, партията трябва да мине на ново ниво. Това веднага се възприе като препратка към Новото начало на Пеевски.

По повод пенсионирането припомни поговорката, „който нож вади, от нощ умира“. За отхапването на ГЕРБ обяви, че се забавлява с темата и „на когото каквото му е сладко – това да отхапе“, а „ако някой отхапе коремчето на Нанков, ще стане левент“.

За срещата бе посрещнат от куче- робот, което е домашен помощник и това го накара да сложи като акцент дигиталното бъдеще на света, като посочи две сфери, които коренно ще се променят – на килърите и на политиците.

Какво става, ако дрона дойде на къщата с пет килограма експлозив? Не ти трябват килъри, а човек с очилца. Няма по-добър килър от него… Намира те на 40 километра, разпознава ти лицето и ти слага 5 килограма взрив, каза Борисов.

Изкуственият интелект може така да преобразува физиономиите на политическите лица, че хората да си помислят, че е истина. С вашите лица, с вашите гласове... И докато се оправдаеш, това вече е залегнало в главите на хората, добави той и заяви, че са нужни нови закони.

За животинския му страх

Борисов заяви, че не се плаши нито от Радев, нито от Пеевски, но „ако нещо ме плаши истински, това е приближаващата се война, защото познавам лично всички тези играчи, които са на терена, и виждам как се изострят отношенията между тях“.

Ако до месец не се стигне до деескалация, войната ще почука на вратата. „Истински се надявам тези възрастни хора (имаше предвид Тръмп и Путин) да се вразумят“

Бюджет пак с 3% дефицит

За бюджета лидерът на ГЕРБ каза, че пак се гони 3 процента дефицит. Според него приходите ще са повече. За пенсионери и заплати ще има по милиард повече, като данъците няма да се пипат, каза той.

Поиска край на половинчасовите душове

Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е обяснило добре какво имат предвид и би трябвало да си изтеглят закона, защото "българите са научени през вековете да я разхищават, с питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено".

