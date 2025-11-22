Бизнес

Три села край София стават квартали на богатите. Бум на нови къщи

Бистрица, Пролеша и Чибаовци напълно се преобразяват

22 ное 25 | 18:00
299951
Мира Иванова

В последните две години селата около София преживяват истински строителен подем. Търсенето на тишина, простор и по-качествена житейска среда насочи вниманието на инвеститорите към периферията на столицата. Така няколко някога спокойни села постепенно се превръщат в „новите квартали на богатите“ – модерни затворени комплекси, еднофамилни къщи и цели микрорайони, изникващи буквално за месеци.

Сред най-динамично развиващите се дестинации изпъкват Бистрица, Пролеша и Чибаовци – три населени места, които бележат впечатляващ ръст на висок клас жилищно строителство.

Бистрица - елитният южен периметър става още по-привлекателен

Бистрица отдавна е предпочитан адрес за хора с високи доходи, но през 2024–2025 г. развитието ѝ навлиза в нов етап с появата на мащабни комплекси от затворен тип. Най-коментираният от тях е The Vale – модерен проект с около 90 еднофамилни къщи, разположени в зелена зона между Витоша и язовир Панчарево.

Комплексът следва тенденцията за висока енергийна ефективност, просторни дворове и богато озеленяване, като за първи път в района се прилагат архитектурни решения, характерни за премиум проекти в алпийските страни.

Близостта до София, удобната връзка с Околовръстния път и усещането за „жилище в гората“ превръщат Бистрица в едно от най-силните места за инвестиции в еднофамилни домове в България.

Пролеша - западният коридор се събужда

Доскоро по-малко познато, село Пролеша вече е сред звездите на новата строителна карта. Разстоянието от едва 10–12 километра до София, бързият достъп през Божурище и по-ниските цени на земята привлякоха няколко инвеститора, които стартираха затворени комплекси от къщи.

В момента се изграждат и предлагат няколко проекта, включително:

  • комплекс от 6 модерни еднофамилни къщи, почти готови, с енергиен клас А и впечатляващи гледки към София;

  • нови миникомплекси с двуетажни къщи, всяка върху собствен парцел около 500 кв.м;

  • проект „Синева“, ориентиран към комфорт, ниска плътност на застрояване и фамилен тип среда.

Пролеша привлича млади семейства и хора, работещи в София, но търсещи уединение и по-голямо лично пространство. Районът е на път да се превърне в предпочитана алтернатива на южните квартали, с отличен потенциал за ръст в цените.

Чибаовци - нова „мини махала“ с десетки къщи

Почти незабележимо за широката публика, северозападното село Чибаовци започва да променя облика си. Там се планира изграждането на цял нов жилищен район – 54 еднофамилни къщи, организирани като самостоятелен комплекс.

Проектът е пример за тенденцията инвеститорите да навлизат в по-малко популярни, но комуникативни населени места около София, където земята все още е достъпна, а потенциалът за растеж – огромен.

За жителите на селището това означава нови инфраструктурни подобрения и привличане на по-младо, активно население. За столицата – разширяване на зоната на качествено крайградско обитаване.

Трендът: бягство от града, но близо до града

Демографските и социалните нагласи след пандемията ясно показаха: хората искат повече пространство, двор, тишина и зеленина, но без да се отказват от удобствата на София. Именно това подхранва бумa на еднофамилното строителство в периферията.

Затворените комплекси предлагат:

  • контролиран достъп и сигурност;

  • общи услуги и поддръжка;

  • енергийно ефективни и модерни къщи;

  • усещане за общност и по-добро качество на живот.

Южната дъга около Витоша отдавна е лидер, но през 2025 г. западните и северозападните направления започват да наваксват бързо.

Селата около София вече не са просто села

Бистрица, Пролеша и Чибаовци демонстрират как три различни района могат да се превърнат в едни от най-перспективните места за живеене около столицата.

От луксозни комплекси до достъпни фамилни проекти – трансформацията е видима.

Селата стават новите квартали на богатите, а пазарът показва ясно: бумът на нови къщи около София тепърва ще се развива.

Автор Мира Иванова

Коментирай
11 Коментара
Непознат
преди 13 часа

Да видим след еврото какво ще стане

Милчо
преди 11 часа

Като знам в Чибаовци каква вода се лее,а канализацията стига до магистралата...

Луков
преди 10 часа

Къща и вила само над яз. Искър, защото при война стената му ще бъде цел номер едно. Над язовира и най- близо до София е с.Долни Окол, където продавам най- добрия парцел - 800 кв.м в центъра - 180 Хил евро - тел. 0888019399.

Иванка
преди 9 часа

Пролеша.Без вода и ток!

Ами
преди 9 часа

Чудесно, нека всички новобогаташи от селата да се набутат там, а ако може да дръпнат и съселяните си натам още по-добре.

Есооооиииииииии
преди 5 часа

За Пролеша нещо да кажете за проблемите с прекъсванията на тока и режима на водата ?

Есооооиииииииии
преди 5 часа

За Пролеша нещо да кажете за проблемите с прекъсванията на тока и режима на водата ?

Тиквата
преди 3 часа

Най-добре е да строите в Банкя! Аз, бай ви Тиквун ви го казвам!

Куко
преди 1 час

Не виждам кой човек с добри доходи ще си купува апартамент в тези комплекси,защото това са блокове но в хоризонтална проекция, нямаш собствен двор в който да си развиваш дейност с две думи глупав апартамент.....много откачено!

Пепи
преди 12 минути

Бистрица вече е презастроено - никакви перспективи за още строителство. Пролеша също е почти готово, но има парцели (ниви) за нови къщи в калта Чибаовци е на баир, без вода и на 25 км. от София през пренаселения Костинброд. Мизерия, без вода и лош транспорт. Ломско шосе е претоварено и не може да се пътува .Там инвестицията е напълно погрешна . Това е лично мнение.

Бай Хой
преди 10 минути

С изглед към София!!! По-голяма простотия не съм чел!

