Нови скандални разкрития за незаконния град в Баба Алино
Институциите са знаели още през 2024 година
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Институциите са знаели още през 2024 година
156 382 са заетите в сектора работници
Бистрица, Пролеша и Чибаовци напълно се преобразяват
Манол Генов посочва човешки грешки и компромиси като основен виновник за бедствието
STEM центрове, спортни зали и театрални сцени променят столичната образователна инфраструктура
Промените в Тарифата за таксите са качени за обществено обсъждане
Ето какво сочат данните на Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт
Андрей Цеков коментира и изграждането на магистрала "Хемус"
Президентът се обърна към турския народ във видеопослание по случай Рамазан Байрам
Правилата за сеизмична активност не се спазват, няма контрол над строежите, казват хората в Турция
Настимир Ананиев обвини партията на Борисов в лъжа
Πpи издaдeнитe paзpeшитeлни зa cтpoeж нa aдминиcтpaтивни cгpaди ce нaблюдaвa pъcт
Токът е изцяло български, никакви войни в момента не са виновни за това, което се случва
Платени са в аванс близо 2 млрд. лева, от 9 участъка се работи само на 3, обясни регионалният министър
Директорката на РИОСВ – Бургас Детелина Иванова е уволнена
Те ще бъдат в обновените и новопостроените сгради
Какво ще стане обаче с обектите, които вече са построени, е тема, която се обсъжда
Когато правят щуротии, са автономни, а след това търсят помощ от държавата, възмути се министърът
В селото вече има 23 нови къщи, 11 от тях бяха дарени от Камарата на строителите
Сега багерите копаят и в Синеморец