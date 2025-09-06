София гради нови училища, но учениците ще чакат втория срок

В столицата в момента се изграждат седем нови корпуса на училища, но

нито един от тях няма да бъде готов за началото на учебната година.

Най-напреднал е строежът на новото крило на 55-о Средно училище „Петко Каравелов“, което ще може да приеме 300 ученици едва през втория срок. Там се предвиждат нови класни стаи, STEM център, обновен физкултурен салон и дори театрална сцена.

Приоритет е образованието

Кметът на София Васил Терзиев инспектира ремонта и подчерта, че образователната инфраструктура е сред основните приоритети на общината. Само за последната година са реализирани седем проекта за разширения и ремонти, като целта е всички столични ученици да преминат на едносменен режим.

„Всичко върви в срок, така че се надяваме февруари месец вече да влезе в експлоатация и 300 деца да могат да се присъединят“, каза Терзиев, цитиран от БНТ. Паралелно се строи и нова спортна зала в „Люлин“, а за планираното училище в „Манастирски ливади“ вече има избрана проектантска фирма.

Първото ново училище от 1989 г.

Истински исторически момент е изграждането на ново общинско училище с детска градина в „Манастирски ливади – Запад“. Това е първото ново училище, строено в София от 1989 г. Сградата с капацитет 540 места ще бъде филиал на 2-ро училище и на 37-ма детска градина и ще отвори врати за ученици и деца през втория срок. На входа вече се събират малчугани, нетърпеливи да започнат занятия там.

В район „Триадица“ текат и две разширения – в 73-о и в 126-о училище, като и двете нови сгради са насочени към най-малките ученици.

Проектите за бъдещето

Над 30 предложения се състезаваха в конкурса за идеен проект за бъдещото училище в „Манастирски ливади – Изток“. Победител стана фирма „ИПА“, а очакванията са до края на годината да бъде готов работният проект и да започнат процедурите за строеж.

„Аз искрено се надявам до края на годината вече да имаме работен проект и възможност за разрешително за строеж“, заяви кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов.

Новото основно училище ще бъде функционално и модерно, с басейн и просторни класни стаи, като оптимистичната прогноза е строителството да започне средата на следващата година.

