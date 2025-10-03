Трима български ученици на финала на престижното състезание KGL в Солун

Трима талантливи български ученици ще представят страната ни на финала на международното състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics (KGL). Заключителният етап ще се проведе на 4 октомври в Солун, а участието на българските финалисти е резултат от упорит труд и силна конкуренция.

Българските финалисти в Солун

След отличното си представяне на националния кръг на състезанието, организиран от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, до финала достигнаха Симеон Николов от 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София, на ниво A1, Станимир Петков от ЧОУ „Света София“, гр. София, на ниво A2 и Джулия Родригес от ЧОУ „Образователни технологии“, гр. София, на ниво B1.

„Учениците показаха, че имат знания и талант, които им дават шанс за изява в най-престижните международни състезания по английски език. Участието им на финали като KGL е резултат от много труд, последователност и отдаденост – както от тяхна страна, така и от страна на техните учители. Вярвам, че усилията, които влагат днес, ще им донесат още по-големи успехи утре“, каза Владимир Колев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Националният кръг и пътят до международната сцена

Състезанието по английски език се провежда вече деветнадесет години и преминава през три етапа – вътрешноучилищен, национален и международен финал. Първият кръг се състоя на 15 февруари 2025 г. с участието на над 8000 ученици на възраст между 8 и 18 години от близо 160 училища и езикови центрове в страната. Те показаха знания по лексика и граматика на различни нива – от Pre A1 до B2. Повече от 900 младежи продължиха към националния кръг, проведен на 22 март в София, а най-добрите сред тях спечелиха правото да представят България на финала в Солун на 4 октомври.

България и успехите в KGL през годините

Kangaroo Global Linguistics се е наложило като едно от водещите събития в образователния календар, което насърчава младите хора да развиват езиковите си умения в мотивираща и конкурентна среда. През годините България има силно присъствие на финалите – от 2018 г. насам 24 ученици са достигнали до заключителния кръг, а шестима от тях са спечелили златни медали. Състезанието продължава да вдъхновява младите хора да усъвършенстват езиковите си умения и да откриват нови възможности за академично и личностно развитие.

