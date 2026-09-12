Волейболен мач разпали езиков спор в парламента. Костадинов иска промяна в Конституцията
Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
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Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
Пожар в мрежата запали изказването на Рая Назарян в Брюксел
Те ще представят страната ни в международната надпревара по английски език
Изпитите са по английски език и по физика
За поредна година конференцията Cambridge Day представи новите тенденции в образованието
Английският става официален език в САЩ
Проектът е сред финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
Вторият задължителен зрелостен изпит, за който 36 048 ученици бяха подали заявление, ще се проведе утре
Става дума за английски термини, превзели вече целия свят покрай коронавируса
От МОН са категорични, че въпросите са правилни
Още вчера стана ясно, че явили се на изпита ученици са недоволни от матурата по английски език
И като евродепутат Бареков не надскочи боя си Никой не може да надскочи себе си. Дори и да си станал евродепутат. Николай Бареков го доказа вчера сле...
Мая Вуковска отново ще е главен асистент по английски език в ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. Тя спечели делото в съда, който постанови, че е уволне...
В очите на почти всяко дете ежедневието се свежда до две простички неща – време за игра и време за учене. И докато първото се посреща с нетърпение и с...
Безплатни уроци по английски стартираха в детските градини на Бургас. Обучението, което е пилотно за страната, започна официално от понеделник. В прог...
Безплатни уроци по английски стартираха в детските градини на Бургас. Обучението, което е пилотно за страната започна официално от понеделник. В прогр...
Хлапетата във всички забавачки в Бургас ще учат английски език. Община Бургас промени учебната програма на детските градини, като въвежда навсякъде из...
Над 4000 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 27 области в страната участваха в Петото национално състезание по творческо писане на английски език. Национ...
Над 4000 ученици от 6-и до 12-и клас от 27 области в страната участваха в Петото национално състезание по творческо писане на английски език. Четири р...