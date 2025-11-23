Любен Дилов-син с история за английския език. Поискал телефон, получил госпожици

Пожар в мрежата запали изказването на английски език на председателя на НС Рая Назарян, което тя направи на форум в Европейския парламент в Брюксел. Опозицията яростно се нахвърли върху Назарян, атакувайки я, че не произнася правилно фразите. ГЕРБ пък бурно защити шефката на парламента. "Не мога да повярвам, че злобата и омразата могат да достигнат такива висоти. Рая, бъди горда с това, което правиш! Критиците с “перфектен” английски не могат да ти вземат нито професионализма, нито почтеността.", заяви финансовият министър Теменужка Петкова. Това не е критика. Това е омраза, маскирана като култура, допълни Деница Сачева.

Днес в дискусията се включиха зам.-председателят на Комисията по култура Любен Дилов-син, който разказа комична история и аниматора Тео Ушев, който пък изригна срещу властта.

Ето какво сподели Любен Дилов-син:

Произношение срещу отношение…

Моят говорим английски е ужасен. Веднъж в хотел помолих да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха две госпожици, които твърдяха, че съм поръчал two chicks for all night…

Доста коментари прочетох за произношението на Рая Назарян и нито един за това, което казва!

Доказва се предположението, че специалистите по форма чувствително доминират над разбиращите съдържанието. И все пак съм горд с толкова мои сънародници, тънки познавачи на епидемиологията, Израелско-палестинските отношения, плановете на Тръмп и стратегиите на Путин, недъзите на българската съдебна система и проблемите на английското произношение.

А ето и моя принос: предложение към Тръмп как всъщност трябва да се нарича Мексиканския залив!

А ето поста и на Тео Ушев:

Сервитьорките в баровете в България (не само в София) говорят по-добър английски от представители на Държавната администрация в Брюксел - факт.

Разносвачите на храна са по-интелигентни и имат по-добро образование от тези примати в парламента - факт. Освен това са по-възпитани.

