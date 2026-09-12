Обичайните заподозрени… на кръга "Капитал"
Прокопиев активира прокситата си в съдебната власт, за да натискат за удобни промени в процедурата за избор на нов ВСС
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Прокопиев активира прокситата си в съдебната власт, за да натискат за удобни промени в процедурата за избор на нов ВСС
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