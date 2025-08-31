Реал Мадрид смачка Майорка за трета победа в Ла Лига

Отборът на Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка

в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.

Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')

Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително,

но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР.

Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата

преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Срещи от третия кръг на Ла Лига:

Овиедо-Реал Сосиедад 1:0

Жирона-Севиля 0:2

Алавес-Атлетико Мадрид 1:1

Реал Мадрид-Майорка 2:1

В неделя:

Селта-Виляреал

Бетис-Атлетик Билбао

Еспаньол-Осасуна

Райо Валекано-Барселона

От петък:

Валенсия-Хетафе 3:0

Елче-Леванте 2:0

