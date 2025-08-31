Реал Мадрид смачка Майорка за трета победа в Ла Лига

Отборът на Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка
в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.
Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')
Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително,
но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР.
Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата
преди изиграването на останалите срещи от кръга.
Срещи от третия кръг на Ла Лига:
Овиедо-Реал Сосиедад 1:0
Жирона-Севиля 0:2
Алавес-Атлетико Мадрид 1:1
Реал Мадрид-Майорка 2:1
В неделя:
Селта-Виляреал
Бетис-Атлетик Билбао
Еспаньол-Осасуна
Райо Валекано-Барселона
От петък:
Валенсия-Хетафе 3:0
Елче-Леванте 2:0
