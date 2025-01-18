Идва пореден драматичен кръг на Острова /ПРОГРАМАТА/

Много мачове по европейските стадиони ще има в съботния ден. Ето какво какво най-интересно ще видите в следобед и вечерта.

15.00 „Осасуна“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4

16.00 „Болоня“ - „Монца“ МАХ Спорт 3

16.30 „Байерн“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3

16.30 „Щутгарт“ - „Фрайбург“ Нова спорт

17.00 „Брентфорд“ - „Ливърпул“ Диема спорт 3

17.15 „Леганес“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

17.30 „Цволе“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг

18.00 „Ланс“ - ПСЖ Диема спорт

19.00 „Ювентус“ - „Милан“ МАХ Спорт 3

19.30 „Селта“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

19.30 „Арсенал“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

19.30 „Байер“ - „Борусия“ (М) Диема спорт 3

20.00 „Рен“ - „Брест“ Диема спорт

20.00 „Рио Аве“ - „Спортинг“ Ринг

21.30 „Хамбургер“ - „Кьолн“ Диема спорт 3

21.45 „Аталанта“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3

22.00 „Хетафе“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 „Лион“ - „Тулуза“ Диема спорт

22.00 „Вилем II” - „Фейенорд“ Ринг

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