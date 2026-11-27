Доналд Тръмп добави две думи към текста на съвместното изявление след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и така промени смисъла на едно от най-важните послания за войната в Украйна. В официалната версия на Алианса призивът да не се предприемат действия, които могат да разширят конфликта, е отправен към Русия. В текста, публикуван от американския президент в социалната му мрежа Truth Social, към Москва е добавен и Киев.

Става дума за думите "и Украйна". Те се появяват във версията на Тръмп, но липсват в документа, публикуван на официалния сайт на НАТО. Така американският президент представя двете воюващи страни като еднакво призовани да не предприемат действия, които биха разширили конфликта.

Две думи, които променят посланието

Тръмп и Рюте се срещнаха на 25 ноември в резиденцията Мар-а-Лаго във Флорида. Основните теми на разговора бяха войната между Русия и Украйна, конфликтът в Иран и увеличаването на разходите за отбрана.

В съвместното изявление, публикувано от НАТО на следващия ден, се казва, че двамата са обсъдили колко е важно Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно могат да разширят войната. След това е подчертано и значението на бързото постигане на мирно решение.

Няколко часа по-късно Тръмп публикува своя версия на текста в Truth Social. В нея изречението вече гласи, че е обсъдена необходимостта "Русия и Украйна" да избягват действия, които могат да разширят войната.

Разликата е малка на пръв поглед, но политическият ѝ ефект е съществен. Официалният текст на НАТО поставя акцента върху поведението на Русия, докато редакцията на Тръмп включва и Украйна в същия призив. Това променя рамката, в която се представя отговорността за риска от ескалация.

НАТО публикува различна версия

Особено показателно е, че Тръмп представя своя текст като "съвместно изявление" на американския президент и генералния секретар на Алианса. Официалната публикация на НАТО обаче съдържа първоначалната формулировка, в която се споменава единствено Русия.

Според информация на международни медии представител на НАТО е потвърдил, че първоначалният текст е бил съгласуван от двете страни. Това означава, че добавянето на Украйна в публикацията на Тръмп не е отразено в официалната версия на Алианса.

Към момента на публикациите Белият дом и НАТО не са дали публично обяснение за разминаването. Newsweek съобщава, че е потърсил двете институции за коментар.

Срещата в Мар-а-Лаго и разговорът за Путин

Разминаването идва на фона на усилията на Тръмп да поддържа пряк диалог с руския президент Владимир Путин и да придвижи преговорите за прекратяване на войната. Американският държавен глава неведнъж е защитавал личните си отношения с руския лидер с аргумента, че добрият контакт между тях може да помогне за постигането на споразумение.

В отделна публикация в Truth Social след срещата с Рюте Тръмп заяви, че по време на разговорите си в Китай е настоял Путин да прекрати военната агресия срещу територии в Европа. Той изрази увереност, че споразумение между Русия и Украйна е възможно и трябва да бъде постигнато възможно най-бързо.

Американският президент защити и подхода си към руския лидер с аргумента, че враждебността между Путин и украинския президент Володимир Зеленски е една от пречките пред споразумението. Тръмп заяви, че ако самият той демонстрира неприязън към Путин, това би затруднило преговорите.

Зеленски от своя страна критикува близостта между двамата президенти и определянето на Путин като "приятел". Украинският лидер настоява, че САЩ не могат да останат неутрални между агресора и държавата, която е нападната.

От Украйна до Иран и военните разходи

Освен войната в Украйна, Тръмп и Рюте са обсъдили и конфликта в Иран, както и инвестициите в отбранителната промишленост. В своята публикация американският президент посочва, че е информирал генералния секретар на НАТО за изграждането на над 20 нови производствени съоръжения в САЩ.

Сред посочените оръжейни системи са противоракетните комплекси Patriot и THAAD, както и крилатите ракети Tomahawk. Тръмп заяви, че американското производство на военно оборудване и боеприпаси достига рекордни нива и че съюзниците на Вашингтон ще могат да се възползват от нарастващия капацитет.

Но именно редакцията в изречението за Русия и Украйна остана най-значимият детайл от срещата. Докато официалното послание на НАТО поставя Москва в центъра на призива за въздържане от действия, които могат да разширят войната, версията на Тръмп разширява този призив и към Киев. Две думи се оказаха достатъчни, за да покажат колко различно може да бъде представено едно и също дипломатическо послание.