Усилията за прекратяване на опустошителната война между Русия и Украйна навлизат в решителна фаза. Голямата новина дойде от американския президент Доналд Тръмп в Манила.

По време на бляскава фотосесия с лидерите на Четиристранната група за сигурност (КУАД) във филипинската столица, Тръмп заяви пред репортери, че краят на кръвопролитията може би е на хоризонта.

Всеки месец десетки хиляди загиват

Срещата на върха, която събра лидерите на САЩ, Индия, Япония и Австралия, започна с рязък акцент върху хуманитарната катастрофа в Източна Европа. Тръмп не спести тежки думи, описвайки мащаба на човешките жертви в конфликта.

Американският държавен глава шокира с данни за жертвите на фронта и отвори вратата за дипломация на най-високо равнище по време на срещата на КУАД във Филипините.

„Мисля, че е много близо до завършването му“, каза той, цитирайки стряскаща статистика: „Войната отнема опустошителен брой животи – около 25 000 жертви на месец. Можете ли да си представите това? Всеки месец, 32 000 миналия месец.“

Макар американският лидер да не представи детайлна разбивка на тези цифри, темата за мира очевидно доминира в дневния му ред. „Ще имаме добра среща по този въпрос“, добави той, намеквайки за предстоящите дипломатически разговори зад закрити врата.

Отворена врата за Кремъл: Възможна ли е среща с Путин?

Големият въпрос, който обаче разтресе световните медии, е свързан с евентуален пряк диалог между Вашингтон и Москва. На фона на замразените отношения между двете суперсили, Тръмп остави вратата широко отворена за лична среща с руския президент Владимир Путин.

На въпрос дали би седнал на масата за преговори с руския държавен глава, американският президент отговори лаконично, но категорично:

„Не знам, но бих го направил. Възможно е. Ще го направя.“

Тази реплика, цитирана от Anadolu Agency, идва в изключително чувствителен момент, когато Белият дом търси формули за деескалация на напрежението не само в Европа, но и в глобален мащаб.

Стратегическият форум в Манила

Историческото събитие във Филипините бележи първата среща на ниво лидери на КУАД от повече от две години насам. На една маса седнаха американският президент, индийският премиер Нарендра Моди, японският премиер Санае Такаичи и австралийският премиер Антъни Албанезе.

Въпреки че основният фокус на алианса традиционно е сигурността в Индо-тихоокеанския регион, украинската криза и глобалните конфликти неизбежно се превърнаха в централна тема на неофициалните разговори. Докато Вашингтон продължава дипломатическите си маневри на няколко фронта едновременно, думите на Тръмп в Манила загатват, че дипломацията на високо равнище може скоро да премине от думи към реални действия.